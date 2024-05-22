Певица Рита Дакота показала, как изменился ее нос после ринопластики

Певица Рита Дакота показала, как изменился ее нос после пластической операции. Поп-исполнительница опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Один из поклонников поинтересовался у Риты Дакоты, осталась ли она довольна результатом ринопластики. Певица ответила утвердительно, заявив, что это "лучшее решение" в ее жизни. Она также показала фото, которые были сделаны до и после операции.

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"Теперь ноль масок, фильтров и обе стороны "рабочие" на съемках", — написала поп-исполнительница.

Весной 2022 года Рита Дакота сделала пластику носа, поскольку ей хотелось видеть в зеркале не "бесформенное месиво хрящевых наростов", а изящный девичий носик. 9 мая артистка легла под нож, операция длилась три часа.

А весной 2019 года Рита Дакота сделала липосакцию. Певица откровенно говорила об этом в соцсетях, отмечая, что больше не могла смотреть на себя в зеркало после родов. Диеты и спорт не помогали исполнительнице избавиться от лишних килограммов, и тогда она согласилась на косметическую операцию, о чем ни разу не пожалела.