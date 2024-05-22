Юлия Костюшкина снялась в платье, ради которого худела полгода

Жена певца Стаса Костюшкина снялась в платье, ради которого худела полгода, и поделилась кадрами в соцсетях. Юлия Костюшкина похвасталась стройной фигурой в облегающем наряде в день своего 44-летия.

© РИА Новости

«Новая спортивная форма или сказ о том, как с декабря месяца мечтала влезть в платье и сняться в нем для видео на день рождения, и это сбылось. В очередной раз много слов благодарности летят в сторону моего тренера и всей команды клиники биохакинга. Без вашей помощи и поддержки я бы не справилась. Ну и себе любимой немного похвалы допущу. Еще есть над чем работать, поэтому не расслабляемся и идем дальше», — отметила бизнесвумен.

Жена артиста с детства занимается спортом, в 1997 году Юлия Клокова (в девичестве. — «Газета.Ru») стала абсолютной чемпионкой мира по акробатике. После рождения детей она активно занимается фитнесом и периодически показывает в соцсетях видео своих тренировок.

Супруги познакомились благодаря общему другу, танцовщица Клокова пришла на кастинг в коллектив «Чай вдвоем», а на работу ее принимал именно Костюшкин. В 2004 году у них завязался роман, и 22 июля 2006 года пара поженилась — для артиста этот брак стал третьим. В том же году у супругов родился сын Богдан, а через девять лет появился еще один мальчик, его назвали Мироном.

От второго брака у певца есть 20-летний сын. Артист ушел из семьи, когда Мартину не было и года, однако он признавался, что старался как можно чаще видеться с ребенком и помогать мальчику и бывшей жене финансово.

Ранее жена Меладзе снялась без бюстгальтера.