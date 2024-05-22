Модель Роузи Хантингтон-Уайтли выложила фото без одежды

Модель и бывший "ангел" Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) откровенную фотографию.

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37-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли снялась полностью обнаженной. Модель надела только золотые украшения: массивные серьги, колье и кольцо. Бывший "ангел" Victoria's Secret лежала на кровати в гостинице в Каннах.

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Роузи Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с актером Джейсоном Стетхэмом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году Роузи Хантингтон-Уайтли впервые стала мамой. У пары родился сын Джек.

В августе 2021-го модель сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Роузи и Джейсона появилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс. Звезды делятся в социальных сетях фотографиями с детьми, но до сих пор не показывают лицо девочки.

На днях Роузи Хантингтон-Уайтли выложила фото в элегантном образе. Модель предстала в белом облегающем макси-платье с открытой спиной и декольте до пупка. Наряд подчеркнул фигуру знаменитости.