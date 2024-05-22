Пять полезных средств для лица этим летом

Лето все ближе, а это значит, что пора готовить к жаркому сезону не только себя, свой гардероб и дом, но и свою косметичку! Ведь есть всего пять средств, которые способны заменить десятки бесполезных баночек. Сегодня делимся ими с вами: обязательно запоминайте и бегите в магазин косметики.

© WomanHit.ru

Средства с SPF

Всем известный SPF — не только незаменимый продукт в вашей косметичке, но и важный этап по уходу за кожей. Летом можно использовать BB крем с высоким показателем SPF вместо обычного плотного тонального крема.

Термальная вода

Иногда просто необходимо освежиться летом, но, если мы можем взять и выпить бутылочку холодной воды, то что же делать с кожей лица? Выход есть: купите термальную воду. Можно взять небольшую дорожную версию, чтобы баночка всегда была под рукой. Такое средство отлично освежает и увлажняет обезвоженную кожу лица.

Тинт для губ и щек

Это средство два в одном, поэтому необходимо каждой красотке! Также оно создает натуральный эффект, который не будет утяжелять ваше лицо летом и не создаст эффект «маски».

Бронзер

Боитесь загорать? Правильно делаете, ведь, зачастую, загар очень вреден для нашей кожи. Но ведь иногда так хочется придать ей приятный эффект загара без солярия и часов лежания на солнце, выход есть: используйте бронзер или бронзирующую пудру. Эффект отдохнувшего и загорелого лица обеспечен.

Охлаждающий стик для лица

Еще один незаменимый помощник в борьбе с жаркими днями: охлаждающий стик сделает ваше лицо по-настоящему отдохнувшим, снимет отеки и подарит ощущение свежести. Также он позволит подготовить кожу к нанесению макияжа.