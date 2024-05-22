Рита Дакота ответила на слухи о пластике

Российская певица и композитор Рита Дакота ответила на слухи о пластических операциях. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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34-летняя исполнительница призналась, что ринопластика стала лучшим решением в ее жизни. При этом она перечислила части тела, которые не подвергались хирургическому вмешательству.

«Губы мои, грудь моя, волосы мои, зубы мои. Если рожу второго и грудь отвиснет — сделаю. Если сожгу волосы и они отвалятся — наращу. Если губы станут тонкими с возрастом — подколю. Если зубы испортятся — сделаю виниры», — заявила она.

Помимо этого, Дакота призналась, что задумывается о блефаропластике.

«Пора искать хорошего хирурга для незаметной, аккуратной блефаро в скором будущем. И я всегда буду переделывать и улучшать все, что мне не нравится, пока я жива», — заключила она.

В марте Рита Дакота показала фигуру и раскрыла секреты похудения. Исполнительница предстала перед зеркалом в комплекте нижнего белья, состоящем из трусов и топа на тонких бретелях.