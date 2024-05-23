Ольга Серябкина надела прозрачное платье из мягкого стекла

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина надела откровенный наряд на церемонию вручения премии RU TV.Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Для выхода на публику 39-летняя певица выбрала прозрачное кремовое платье длины макси, сделанное из мягкого стекла. При этом сквозь оригинальный наряд просвечивало тело звезды.

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Кроме того, она распустила длинные темные волосы, уложенные в крупные локоны. Вдобавок визажисты сделали певице яркий макияж с акцентом на глаза.

Ранее Серябкина раскрыла отношение к омолаживающим процедурам. В первую очередь певица рассказала, что негативно относится к филлерам.