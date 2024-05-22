Актриса Аня Тейлор-Джой снялась в трусах и топе для глянца

Звезда «Острых козырьков», актриса Аня Тейлор-Джой стала лицом нового выпуска журнала GQ. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) издания.

На обложке актриса позировала в белом топе и черных очках. Волосы ей уложили назад и сделали эффект «мокрой укладки». В руках она держала архивный телефон-раскладушку. На других фото она позировала в латексных трусах, бомбере и высоких сапогах, а также в «голом» белом топе лежа в ванне.

Аня Тейлор-Джой получила известность благодаря сериалам «Острые козырьки» и «Ход Королевы». Последняя картина рассказывает историю шахматного гения Бет Хармон, которая хочет стать известной, но страдает от эмоциональных проблем и наркотической зависимости.

В октябре 2023 года Аня Тейлор-Джой сыграла вторую свадьбу с актером Малкольмом МакРеем. Пара организовала торжество в Венеции. На церемонии присутствовали такие знаменитости, как Кара Делевинь, Джулия Гарнер, Майлз Теллер, Николас Холт и другие.