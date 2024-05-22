Ивлеева шокировала поклонников новым имиджем

Блогер Анастасия Ивлеева шокировала фанатов новым образом — она перекрасила волосы из блондинки в брюнетку, а также сделала короткую стрижку. Знаменитость опубликовала новый Reels в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), в котором показала, как теперь выглядит.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова предложила присвоить звание «Кринж года» блогеру Анастасии Ивлеевой, которая пытается вернуться в светское общество после организованной ею «голой» вечеринки в клубе «Мутабор». При этом Бузова также заявила, что считает себя самым стильным человеком в российском шоу-бизнесе. Артистка подчеркнула, что это демонстрирует ее хороший вкус.

Также Ивлеева впервые после скандала с «голой» вечеринкой дала интервью. В беседе с блогером Андреем Третьяковым она сообщила, что симпатизирует президенту России Владимиру Путину и уважает его. Она отметила, что не понимает, почему среди блогеров принято ругать российского лидера. По ее словам, это надо менять.

После этого продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко выразил мнение, что Ивлеева решила стать госслужащей, поэтому уделяет так много внимания политике в последнее время.