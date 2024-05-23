Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась топлес для рекламы

Шведская супермодель Эльза Хоск показала поклонникам украшения для выхода на Каннском кинофестивале за миллионы рублей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бывший «ангел» Victoria's Secret разместила сторис, на которых продемонстрировала различные золотые аксессуары ювелирного дома Tiffany & Co. Среди них, в частности, оказался браслет модели Elsa Peretti Bone стоимостью почти миллион рублей. Известно, что общая цена всех изделий составляет несколько миллионов рублей.

Знаменитость посетила мероприятие в вечернем платье длины макси черного цвета. Волосы инфлюэнсера собрали в высокий хвост, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Ранее американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид пришла на Каннский кинофестиваль в прозрачном наряде без бюстгальтера.