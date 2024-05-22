Лазерная эпиляция: кому и почему не стоит пробовать

Одна из самых популярных процедур по удалению нежелательных волос — лазерная эпиляция. Несмотря на удобство процедуры, у нее есть немало противопоказаний, большинство — индивидуальные, однако мы приведем основные. О том, кому стоит отказаться от обработки тела лазером, мы поговорили с дерматологом Кристиной Шепелевой.

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Хронические заболевания

Основное противопоказание — наличие серьезных заболеваний, даже не в острой форме.

«Не утаивайте от косметолога наличие определенных особенностей, говорите обо всех аллергических реакциях, инфекционных болезнях и т. д.», — предупреждает дерматолог.

К слову, аутоиммунные заболевания вроде витилиго также будут препятствием для проведения процедуры.

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Беременность

До сих пор нет точных правил, возможно ли проведение процедуры для беременных женщин. Многие косметологи отказываются от проведения лазерной эпиляции на раннем и очень позднем сроке.

«Лучше всего отложить процедуру до момента, когда вы уже не будете кормить малыша грудью», — рекомендует Кристина.

Эпиляция после загара

Девушкам со светлой кожей стоит обратить внимание на один момент — после загара от лазерных процедур стоит отказаться.