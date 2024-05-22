Лазерная эпиляция: кому и почему не стоит пробовать
Одна из самых популярных процедур по удалению нежелательных волос — лазерная эпиляция. Несмотря на удобство процедуры, у нее есть немало противопоказаний, большинство — индивидуальные, однако мы приведем основные. О том, кому стоит отказаться от обработки тела лазером, мы поговорили с дерматологом Кристиной Шепелевой.
Хронические заболевания
Основное противопоказание — наличие серьезных заболеваний, даже не в острой форме.
«Не утаивайте от косметолога наличие определенных особенностей, говорите обо всех аллергических реакциях, инфекционных болезнях и т. д.», — предупреждает дерматолог.
К слову, аутоиммунные заболевания вроде витилиго также будут препятствием для проведения процедуры.
Беременность
До сих пор нет точных правил, возможно ли проведение процедуры для беременных женщин. Многие косметологи отказываются от проведения лазерной эпиляции на раннем и очень позднем сроке.
«Лучше всего отложить процедуру до момента, когда вы уже не будете кормить малыша грудью», — рекомендует Кристина.
Эпиляция после загара
Девушкам со светлой кожей стоит обратить внимание на один момент — после загара от лазерных процедур стоит отказаться.
Кристина: «Вы можете получить серьезный ожог, так как в загорелой коже высокий уровень меланина, под влиянием лазера кожа нагревается еще больше, все это может привести к ожогам и дальнейшим рубцам».