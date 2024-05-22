Певица Нюша вышла на публику в топе из кристаллов после новости о разводе

Певица Нюша стала гостьей церемонии вручения премии RU TV. Снимками образа она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Для выхода на публику она предпочла белый топ с кристаллами и стразами и шелковую юбку. Ей также сделали укладку с голливудскими локонами и вечерний макияж с блестящими тенями. На публике она появилась во второй раз после новости о разводе с мужем.

© nyusha_nyusha/Instagram

В августе 2017 года Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. В 2018-м певица родила дочь Серафиму-Симбу. В декабре 2021-го у артистки и предпринимателя появился сын Саффрон. В 2022 году Нюша рассказала Светлане Бондарчук, что столкнулась с изменой со стороны супруга, когда была беременна вторым ребенком. Несмотря на это, певица простила Сивова. В январе появились слухи о разводе артистки и бизнесмена.

7 мая Нюша объявила о расставании с Игорем Сивовым. По словам певицы, решение расстаться после семи лет брака было обоюдным. Знаменитость заверила, что между ними с предпринимателем остались прекрасные отношения и взаимопонимание.