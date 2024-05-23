Интимное отбеливание: что это и зачем делать

Можно ли осветлить кожу гениталий и какой оттенок кожи в этой области считается нормальным, рассказывает Наталия Коротких ― врач-гинеколог, специалист по эстетической интимной пластике и хирургии центра инновационной медицины.

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От природы светлая кожа гениталий достается не всем. Более того, со временем кожа в этой зоне может темнеть из-за пигментации. Иногда это связано с наследственностью. В некоторых случаях к потемнению кожи в интимной зоне приводит избыточный вес, гормональные расстройства, возрастные изменения, некомфортное нижнее белье и применение некоторых химических средств.

Так или иначе, возникает эстетическая проблема, которая часто приводит к психологической. Человеку становится трудно раздеться, например, на пляже или в бассейне. Качество интимной жизни тоже начинает снижаться.

Какой цвет интимной зоны считается нормой

На самом деле оттенок кожи в интимной зоне всегда темнее основного тона кожи тела. К интимным зонам относятся область вульвы, анального отверстия и промежности. Об аномалии можно говорить, когда цвет настолько темный, что его нельзя скрыть даже нижним бельем.

Помимо интимной зоны, более темный оттенок имеет кожа в зоне декольте, подмышек, лобка и между ног. Все эти участки кожи можно при желании осветлить с помощью профессиональных косметологических методик.

Современные процедуры позволяют не только снизить выраженность пигментации и повысить общую эстетичность желаемой области, но и устранить проявления фото- и хроностарения, тусклость кожи и дряблость.

Химическое отбеливание

В данном случае эксфолиация (обновление) кожи происходит за счет воздействия кислот. Они разрушают пигмент в коже, одновременно улучшая ее состояние и выравнивая микрорельеф.

Зачастую применяются молочная, винная, лимонная, азелаиновая, койевая, аскорбиновая и ретиноевая кислоты. А также препараты на основе растительных экстрактов ― толокнянки и шелковицы бумажной, известных своим отбеливающим эффектом.

Процедура проходит следующим образом: гинеколог обезжиривает и обеззараживает обрабатываемую область. Далее наносит специальный пилинг и выдерживает его на коже необходимое время. Затем состав удаляется и наносится успокаивающее средство. Под воздействием кислот пигмент распадается и выводится из клеток эпидермиса естественным путем. Сама процедура комфортная и не вызывает дискомфортных ощущений.

Эффект от химических пилингов накопительный ― чем больше сеансов, тем менее проявленной становится пигментация и улучшается общее состояние и вид кожи. Необходимое количество процедур назначает специалист, исходя из показаний и желаемого результата пациента.

Лазерное интимное отбеливание

В этой методике используется фракционный или неодимовый лазер. В результате процедуры происходит омоложение интимной области и отбеливание кожи, повышается ее упругость и гладкость.

Отбеливание половых органов с помощью лазера заключается в воздействии на кожу лазерного луча. Свет, излучаемый лазером, поглощается пигментом кожи ― меланином. Запускается фототермический процесс: пигмент нагревается и распадается, после чего выводится естественным путем из организма. Кроме того, нагревание активизирует выработку коллагена и эластина в тканях.

Процедура занимает несколько минут. Эффект виден уже после первого сеанса, но для достижения наилучшего результата может потребоваться до трех-четырех процедур лазерного отбеливания.