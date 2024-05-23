Американскую модель Брукс Надер засняли в цветном купальнике на отдыхе в Майами

Популярную американскую модель и актрису Брукс Надер засняли в откровенном виде на отдыхе в Майами. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

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27-летняя манекенщица попала в объективы папарацци в цветном раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и декоративной цепью на животе и плавок с низкой посадкой. При этом она показала подтянутую фигуру с кубиками пресса и оголенные ягодицы.

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В качестве аксессуаров звезда выбрала наручные часы, массивные серьги-кольца и солнцезащитные очки. Кроме того, Надер надела белую широкополую шляпу.

Ранее в мае популярная модель посетила Каннский кинофестиваль в прозрачном платье. 26-летняя звезда реалити-шоу Love Island Зара Макдермотт посетила премьеру фильма «Эмилия Перес» в вечернем платье синего цвета, прозрачная ткань которого оголяла ее тело.