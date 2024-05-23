Поклонники переживают за здоровье сильно похудевшей Кристины Агилеры

За последние несколько месяцев звезда изменилась до неузнаваемости. 43-летняя Кристина Агилера сбросила лишнее, и теперь во время концертов хвастается идеальной фигурой в облегающих нарядах. Правда, пока не все поклонники артистки привыкли к её новому образу. В Сети обсуждают кадры с недавнего концерта Агилеры, прошедшего в Мексике.

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Пользователи Сети заметили, что Кристина будто бы тает на глазах. Люди обеспокоены тем, что певица не может остановиться и продолжает худеть, хотя уже стала обладательницей идеальной фигуры. Впрочем, не исключено, что наряд Агилеры создал иллюзию ещё большего похудения. Звезда вышла на сцену в боди с узором в виде вертикальных полос, а также длинных кожаных перчатках.

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Стоит отметить, что Кристина действительно проделала колоссальную работу над собой. При этом важно помнить о необходимости придерживаться меры. Правильное питание и спорт – важные составляющие жизни, однако переусердствовать в таких вопросах точно не стоит.