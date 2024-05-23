Парикмахер посоветовал бигуди-липучки, чтобы придать объем волосам

Для получения объема волосы важно хорошо помыть, а после - высушить с использованием специальных спреев для прикорневого объема. Об этом "Москве 24" рассказала парикмахер Анастасия Жаворонкова.

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По ее словам, наносить средства необходимо на уже почти высушенные волосы. При этом дополнительный объем можно получить, если сушить волосы вниз головой или приподнимать корни расческой.

"Также тем, кто мечтает об объеме, на помощь придут бигуди-липучки. На них нужно накрутить волосы и оставить завиваться буквально на десять минут. Ширина прядей должна совпадать с диаметром бигуди, а натяжение быть достаточно сильным: чем сильнее, тем лучше получится объем. Эффект можно закрепить лаком", - отметила Жаворонкова.

Помимо этого, можно накрутить пряди от корней на плойку диаметром 25–35 мм, после чего - нанести на корни текстурайзер или сухой шампунь и расчесать все волосы, наклоняясь вниз головой.

Парикмахер, стилист Лилия Левина до этого говорила, что перед укладкой и сушкой волос нужно обязательно использовать термозащиту. После этого важно полностью высушить волосы, а далее можно переходить к укладке, уточнила она.