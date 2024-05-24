Карину Нигай раскритиковали в сети за откровенный наряд на церемонии RU TV

Российский блогер-миллионник Карина Нигай посетила церемонию вручения премии RU TV в откровенном наряде и была раскритикована в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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31-летняя инфлюэнсерша вышла в свет в сшитой из нескольких слоев ткани асимметричной юбке и бюстгальтере на тонких бретелях. Помимо этого, она надела длинные атласные перчатки и белые босоножки на высоких каблуках в тон образу.

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Свой образ юзерша дополнила собраной укладкой с массивным декоративным цветком на голове и многочисленными украшениями серебряного цвета на шее. Вдобавок стилисты сделали Нигай мейкап в нейтральных тонах.

Пользователи сети оценили внешний вид блогерши в комментариях под постом.

«Возможно, я покажусь старомодной, но в лифчике, Карл... Карина красивая, но в лифчике???», «Кто автор этого дивного наряда?», «Верх можно было по-другому», — заявили они.

Ранее в мае Нюша вышла в свет в откровенном наряде. 33-летняя исполнительница посетила церемонию вручения премии RU TV в белом наряде, состоящем из укороченного топа с кристаллами и стразами и шелковой юбки длины макси.