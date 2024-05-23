Самые яркие образы с Modest Fashion Day в Казани

18 мая в Казани состоялись показы благопристойной моды Modest Fashion Day в рамках XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

© "Фонд Моды"

Всего на Modest Fashion Day прошло 10 показов дизайнеров из Индонезии, Кыргызстана, Малайзии, ОАЭ, России, Сенегала и Франции. Россию представили бренд BURO BANU (Казань) и резиденты Московской недели моды — Zuhat (Москва) и ALENA MUSAEVA (Волгоград). Международные бренды Melinda Looi (Малайзия), MONIKA JUFRY (Индонезия), Dalinda Paris (Франция), Moda Safi и Thoraya Al Awadhi (ОАЭ), Senegal Fashion Show (Сенегал) и Nurzat Zheenbek (Кыргызстан) также продемонстрировали свои коллекции.

Бренды из самых разных стран вдохновились своей уникальной культурой и многовековыми традициями. Элегантные детали, цветовые решения и фактуры рассказывали гостям о ценностях и истории благопристойной моды со всего мира.

Dalinda Paris (Франция)

© "Фонд Моды"

Французский бренд Dalinda Paris сочетает в себе изящество, роскошь и эффектные решения. Для креативного директора Модного дома Далинды Гюль было важно раскрыть стиль арабской женщины, подчеркнув его скромность и магнетическую красоту. Поэтому дизайнер рифмовала восточные мотивы с современным европейским модным кодом. Подобная комбинация оказалась удачной — коллекция получилась запоминающейся и элегантной. Так, в линейке французского бренда мы увидели свежие оттенки: травянистый, салатовый, алый и другие сочные палитры. Часто наряды были декорированы вышивкой и лейсами, а также инкрустированы крупными сверкающими камнями.

Zuhat (Москва)

© "Фонд Моды"

Кто сказал, что темные оттенки делают образ скучным? Бренд Zuhat выстроил коллекцию исключительно на приглушенной палитре, а в основу линейки легли тотал-луки. Монохромный черный образ блистал больше всех: все благодаря деталям. Дизайнер украсила часть наряда мерцающими пайетками. Другие акцентные элементы отвлекали внимание от темной палитры: фактурная или переливающаяся ткань, контрастные аксессуары, переплетенные ремни, длинные рукава, драпировки и декоративные узлы. Визитной карточкой бренда стали не только современные решения, но и натуральность материалов — в линейке использованы лен, шелк, хлопок и небольшой процент искусственных тканей для поддержания формы.

Melinda Looi (Малайзия)

© "Фонд Моды"

Не зря Мелинду Луи, одну из самых известных дизайнеров Малайзии, считают новатором авангарда в индустрии моды страны. В коллекцию добавлен также мермейдкор, наивный стиль и ренессанскор: наряды были украшены крупными и мелкими пайетками, юбки со шлейфом напоминали то королевское одеяние, то русалочий хвост. А нашивки пестрых оттенков и принты в подобном исполнении отсылают нас к детству. Коллекция получилась яркой и эффектной — и она показывает, что экспериментировать со стилизациями можно и даже нужно!

Moda Safi (ОАЭ)

© "Фонд Моды"

Бренд Moda Safi активно продвигает скромность, гармонично вплетенную в моду. Струящиеся и более плотные материалы спокойных гамм в одном образе создают стильный контраст — и это уже делает коллекцию по-своему эффектной. Безусловно, детали тоже решали многое — ключевыми стали мелкие камни, мерцающие узоры и акцентная вышивка. Привлек внимание и асимметричный крой, который также отвечал за небанальность коллекции. Благодаря таким деталям бренд показал, как можно выглядеть стильно и при этом элегантно и сдержанно.

BURO BANU (Казань)

© "Фонд Моды"

Ha Modest Fashion Day казанский бренд BURO BANU представил перфоманс, в котором коллекция РИВАЯТ (ЛЕГЕНДА) поведала жителям и гостям города легенду о сотворении мира, а коллекция 2024 — МЯГЬНЯ ВАКЫТЫ (ВРЕМЯ СМЫСЛОВ) стала аллюзией на стилевые образы татарской женщины разных эпох. Многообразие орнаментального узора, характерного для вышивки середины 19 века, использование традиционных элементов одежды (тюбетейка, казакин) в сочетании с современным кроем и тканями, создало новые образы, гармонично интегрированные в городскую среду.

MONIKA JUFRY (Индонезия)

© "Фонд Моды"

Креативный директор бренда Моника Джуфри прилетела из солнечной Индонезии, чтобы поделиться своим видением благопристойной моды. Модельер доказала, что красота кроется в простоте, поэтому коллекция получилась легкой и элегантной. Дизайнер гармонично соединила изящные силуэты с элементами современного дизайна – кстати, именно подобный модный альянс стал визитной карточкой бренда MONIKA JUFRY. Аккуратные флористические принты и фактурный материал, благородные неброские оттенки и летящие ткани — главная ДНК марки.

Thoraya Al Awadhi (ОАЭ)

© "Фонд Моды"

Бренд из жарких ОАЭ привез с собой солнечную коллекцию. Красочные национальные наряды, усыпанные пайетками, и цветочные узоры, распустившиеся на одежде, переносили нас на родину бренда Thoraya Al Awadhi. Дизайнер разбавила коллекцию с арабскими мотивами современным принтом тай-дай и абстрактными решениями — органичный симбиоз прошлого и футуризма!

Nurzat Zheenbek (Кыргызстан)

© "Фонд Моды"

Бренд из Кыргызстана решил сделать акцент на своей уникальности. Индивидуальность заключается в неповторимости — каждое изделие из коллекции создано вручную из натуральных волокон, которые собирали по всему миру, и выполнено в традиционной технике ала кийиз. Бренд Nurzat Zheenbek представил игру форм и фактур, а также броские цветовые решения, задающие красочное настроение представленной линии. Яркими были не только наряды, но и аксессуары, в том числе акцентные колготки и головные уборы.

Senegal Fashion Show (Сенегал)

© "Фонд Моды"

Бренды из Senegal Fashion Show сделали ставку на краски — сочные наряды украшали не менее яркие вышивки, а переливающиеся камни по всему изделию и активные принты только усиливали подобный эффект. Особенностью марок стал микс всевозможных принтов в одном образе.

Пользователи ВКонтакте смогут посмотреть записи показов в официальном сообществе Национальной палаты моды.

Организаторы Modest Fashion Day — Национальная палата моды и Фонд моды при поддержке Правительства Республики Татарстан.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» — главная федеральная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Официальный сайт мероприятия.