Супермодель Хайди Клум показала фигуру в золотом бикини

Супермодель и телеведущая Хайди Клум показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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50-летняя Хайди Клум отправилась загорать на шезлонге в Каннах. Супермодель была запечатлена в золотом крошечном бикини. Звезда подиумов позировала с распущенными волосами и без макияжа.

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Хайди Клум вышла замуж за гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца в 2019 году. Знаменитости воспитывают четверых детей Клум: 20-летнюю Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также18-летнего Генри, 17-летнего Йохана и 14-летнюю Лу от британского музыканта Сила.

Недавно Хайди Клум вместе со своей дочерью Лени приняла участие в откровенной фотосессии. Знаменитости стали лицами новой рекламной кампании итальянского бренда Intimissimi. Супермодель предстала перед камерой в нежно-розовом комплекте белья, поверх которого надела атласный халат с цветочным принтом. Дочь телеведущей позировала в молочном нижнем белье, украшенном кружевом, и халате в тон.