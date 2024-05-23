Экзосомы: будущее косметологии и новейший тренд в уходе за кожей

Одно из самых громких открытий в области ухода за кожей в последнее время — экзосомы. Считается, что эти крошечные коммуникаторы способны на все: от ускорения процедур красоты в кабинете косметолога до домашнего снятия воспаления и даже возобновления роста волос.

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Что такое экзосомы?

Это микроскопические внеклеточные пузырьки, вырабатываемые в организме и выделяемые клетками кожи. Они могут использоваться в сочетании с клиническими и салонными процедурами по уходу за кожей или как часть местного ухода за кожей.

Механизм работы экзосом

«Экзосомы взаимодействуют с клетками кожи, улучшая регенерацию клеток и сигнализируя о необходимости выполнения определенных функций, таких как производство большего количества коллагена и заживление ран», — объясняет косметолог Лиана Давыдова.

Поскольку экзосомы содержат различные белки, рибосомные рибонуклеиновые кислоты, они могут вызывать ответные реакции в клетках-мишенях и способствовать коммуникации между клетками.

«Терапевтический потенциал экзосом связан в первую очередь с их противовоспалительными свойствами, которые являются главным механизмом, благодаря которому работает терапия стволовыми клетками, — говорит Лиана, — Кроме того, стволовые клетки невозможно доставить в кожу без разреза или инъекции, в то время как экзосомы содержат более мелкие молекулы, которые проще и безопаснее транспортировать в ткани на любую глубину».

Преимущества экзосом

В синтетическом виде экзосомы получают из тромбоцитов и мезенхимальных стволовых клеток, которые обладают множеством полезных для кожи свойств, включая пробуждение клеток кожи, уменьшение воспаления, восстановление и омоложение старых, уставших клеток кожи. Лиана добавляет, что экзосомы также «повышают ангиогенез (образование кровеносных сосудов в коже) и улучшают работу фибробластов и кератиноцитов — основных клеток, находящихся в коже».

Использование экзосом в салонной косметологии

По словам Лианы, использование экзосом в косметических целях может способствовать регенерации и восстановлению клеток кожи.

«Они могут помочь при некоторых заболеваниях кожи, таких как атопический дерматит, уменьшая воспаление», — говорит она.

Именно эти противовоспалительные возможности и стали причиной популярности экзосом.

«Воспалительные процессы запускают механизмы старения, — объясняет Лиана, — Сюда относятся морщины, солнечные ожоги, кожные заболевания, такие как акне и розацеа».

Это одна из причин, по которой ваш дерматолог может нанести слой экзосом после лазера или микронидлинга: они помогут усилить эффект от процедуры и ускорить период восстановления, чтобы улучшить заживление ран, что даст более яркую, гладкую, мягкую и упругую кожу. Изменения можно заметить уже через шесть недель после процедуры с использованием экзосом.

«Они улучшают выработку коллагена и эластина, что значительно помогает при старении кожи, заживлении ран, пигментации, покраснениях, поврежденной или ослабленной коже и крупных порах, — говорит Лиана, — В кабинете экзосомы обычно сочетаются с другими ингредиентами и процедурами, такими как гиалуроновая кислота, пептиды, аминокислоты, витамины и минералы».

Как они используются в средствах по уходу за кожей

Экзосомы пока только начинают проникать в уходовые средства масс-маркета для домашнего употребления, поэтому ассортимент на рынке в данный момент невелик.

Экзосомы могут помочь стимулировать выработку коллагена при самостоятельном уходе, подобно пептидам, сигнализируя коже о необходимости выполнения определенных функций. Например, в производстве сывороток с экзосомами, которые помогают справиться с мелкими и глубокими морщинами, покраснениями и коричневыми пятнами, используются тромбоциты, полученные из банков тромбоцитов, и они способствуют омоложению мягких тканей.

«Мне нравится, что это легкая формула, которую могут использовать обладательницы всех типов кожи, и ее можно применять вместе с другими средствами по уходу», — добавляет Лиана.

Если вы решили добавить экзосомы в свой уход за кожей, то наилучшие результаты вы увидите, если будете использовать их на ночь и после профессиональной процедуры для поддержания результата. Косметолог рекомендует следить за качеством продукта (так как некоторые из них нестабильны) и хранить их при правильной температуре, чтобы не допустить истечения срока годности.