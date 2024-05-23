Четыре способа отличить оригинальный парфюм от подделки

Вы наверняка знаете, что парфюм подделывают чаще другой косметической продукции. Чтобы не купить подделку и не испортить себе настроение из-за выброшенных денег, мы поговорили с консультантом парфюмерного бутика Алиной Новожиловой.

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Проверяем штрих-код

«Код на упаковке всегда совпадает с кодом страны-производителя парфюма. Если видите, что духи разлили „по лицензии“ в другой стране якобы с согласия оригинального производителя, перед вами фейк», — говорит Алина.

Особенно жестко за этим следят французы — их парфюм имеет штрих-код исключительно французский.

Штрих-коды стран-производителей (первые цифры):

Франция — 30—37.

США, Канада — 00—09.

Италия — 80—83.

Испания — 84.

Номер партии

Далее смотрим на дно флакона. На прозрачной наклейке всегда есть серийный номер партии.

«Этот же номер ищем и на картонной упаковке от флакона. Они должны совпадать», — комментирует Алина.

К слову, в номере могут быть не только цифры, но и буквенные обозначения.

Внимание на упаковку

Прозрачная пленка на картонной коробке должна быть идеально проклеена и быть прозрачной, без мутных вкраплений.

«Если видите капли клея или смятые части пленки, скорее всего, упаковку вскрывали и не один раз. Откажитесь от покупки»,- поясняет наш эксперт.

Картонная коробка при этом должна быть выполнена из качественного материала с четкими надписями.

Алина:

«Флакон внутри коробки не должен болтаться, это тоже важный маркер оригинального продукта».

Цвет содержимого

Хорошо, если вы приобретаете парфюм не в первый раз и уже в курсе, какого цвета оригинальные духи в самом флаконе. Любые отклонения могут говорить о подделке. Труднее, если вы покупаете в первый раз или вообще через онлайн-магазин. Наш эксперт рекомендует по возможности найти оригинальный флакон и изучить цвет содержимого заранее (если, конечно, флакон прозрачный).