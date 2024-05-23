Самойлова в «голом», Бородина в кэжуал: майские образы отечественных звезд

Западные звезды задают тренды всему миру, однако и наши селебрити не собираются сдавать позиции. В этом месяце они активно примеряли и выгуливали интересные образы. Самое время познакомиться с ними поближе.

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На день рождения Оксаны, ее муж, Джиган сделал ей невероятный подарок — поездка в Париж. На одном из видео, которое блогер выложила в социальных сетях, на ней трендовое вечернее платье, которое еще именуют «голым». Такие модели не выходят из моды уже несколько лет, поэтому приобретайте и носите на вечерние мероприятия этим летом.

Телеведущая поделилась с аудиторией видео со своими дочками и их майскими путешествиями. На Ксении можно рассмотреть интересный образ в стиле кэжуал: широкие джинсы, белая базовая футболка и рубашка свободного кроя. Звезда шоу «Дом−2» дополнила лук кепкой и черной миниатюрной сумочкой. В таком образе можно смело идти на любую встречу с друзьями — он универсальный и очень стильный.

Ханна

Певицу также не обошли майские тренды: девушка выложила в социальные сети видео с фотосессии, где показала сразу несколько модных образов. Однако один из них больше всего понравился подписчикам. Брючный костюм с жилетом идеально сел на фигуру певицы. Брюки с низкой посадкой подчеркнули талию звезды, а светлый оттенок костюма выигрышно смотреться на загорелой коже.

Звезда TikTok надела черный облегающий комбинезон, босоножки на каблуке и ярко-оранжевую сумочку от итальянского бренда Miu Miu, а также дорогие ювелирные украшения. Простой образ с интересными акцентами на обуви и аксессуарах — то, что надо летом 2024! Кстати, блогер выбрала сумочку в цвет нового автомобиля. Предусмотрительно, правда?

Галич выложила фото и видео с элегантными луком: на блогере необычный серый переливающийся пиджак, а под ним платье с цветочной вышивкой. Ида дополнила образ стильным украшением: двойным кольцом — с одной стороны цветок, а с другой яркий зеленый камень. И хотя в конце мая и летом вечера довольно теплые, такой пиджак вам точно не помешает, наоборот, отлично дополнит образ.