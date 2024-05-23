Стилист назвал «грязные» вещи трендом сезона

Стилист Александр Рогов назвал «грязные» вещи трендом сезона. Соответствующий пост появился в его Telegram.

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По словам эксперта, в упомянутое время популярными стали изделия из денима с эффектом загрязненности. Свои слова специалист проиллюстрировал снимками звезд и инфлюэнсеров, которые надели широкие джинсы с массивными коричневыми пятнами, дополнив образ бомбером, пальто или майкой.

«И чем грязнее, тем круче! Носите с чистыми вещами! Одного "грязного" элемента вполне достаточно», — заключил Рогов.

В апреле россиянкам назвали самые модные джинсы. По словам стилиста-имиджмейкера Натальи Темиралиевой, популярными стали модели с высокой талией и широкими штанинами, поскольку они визуально удлиняют ноги и стройнят.