Визажист поделился, какой стиль макияжа будет в тренде весной-летом 2024

Весной-летом 2024 года одним из главных трендов в макияже будет идеальная, гладкая кожа с «фарфоровым» блеском. Об этом «Москве 24» рассказала визажист, мастер по прическам, свадебный стилист Мария Орлова.

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«Однако в повседневной жизни использовать такой мейкап достаточно сложно. Но в качестве легкой альтернативы можно проработать кожу тоном, плюс подсветить выделяющиеся на нем объемы с помощью хайлайтера», — посоветовала эксперт.

Кроме того, популярным в этом сезоне остается макияж без макияжа, который предполагает наличие минимального количества косметики и максимального — уходовых средств. Еще один тренд — макияж в стиле Барби — румяна свежих розовых оттенков на щеках, а также глазах. В целом в макияже губ популярны насыщенные ягодные оттенки и желейные текстуры.

«Чтобы добиться нужного эффекта, можно использовать легкие помады с цветом, но полупрозрачной текстурой, либо совмещать помаду с прозрачным блеском для губ. Получится вкусный ягодный цвет без четких строгих контуров», — предложила Орлова.

В макияже глаз стилист советует детально использовать яркие оттенки, например, наносить тени на центральную зону или только в уголок. Еще один тренд — гранжевый образ. Для него можно накрасить глаза в технике смоки айз или выбирать помаду более приглушенных оттенков, заключила эксперт.

Профессиональный визажист-стилист Евгения Паша до этого говорила, что макияж при нависшем веке лучше делать матовыми тенями неярких оттенков.

Ранее сообщалось, что в соцсетях обсуждают новый тренд на макияж Анастасии Волочковой.