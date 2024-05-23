Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид поддержала Палестину с помощью наряда. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

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Знаменитость сфотографировали в Каннах, куда она прибыла на кинофестиваль, в красно-белом платье, выполненном из куфии. Известно, что данная вещь приобрела популярность среди пропалестинских активистов, сейчас многие считают ее символом солидарности с палестинцами в их борьбе против Израиля.

Манекенщица известна своей пропалестинской позицией: она регулярно публикует посты об израильской колонизации, этнических чистках, военной оккупации и апартеиде в отношении палестинского народа, которые продолжаются на протяжении многих лет.