Модель Кендалл Дженнер раскритиковали из-за фото топлес в рекламе купальников
Супермодель Кендалл Дженнер раскритиковали из-за фото топлес в рекламе купальников Calzedonia. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
На днях итальянский бренд Calzedonia объявил, что супермодель стала лицом их новой коллекции. Однако за несколько дней после публикации фото раскритиковали в комментариях. Поклонники десятками начали писать об образе модели. По их мнению, нельзя рекламировать купальники топлес.
«Зачем снимать верх, если ты рекламируешь купальник?», «Она слишком любит раздеваться», «И зачем рекламировать купальник, который лежит?» — написали они.
В мае Кендалл Дженнер спровоцировала слухи о воссоединении с рэпером Bad Bunny. Супермодель была замечена на концерте своего бывшего возлюбленного в Орландо. В сети завирусилось видео, на котором она в черной толстовке стоит среди поклонников артиста. Дженнер танцевала и подпевала исполнителю.
Кендалл Дженнер — одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире. Наряду с доходами от различных показов и рекламных кампаний, она также получает прибыль от своего участия в съемках семейного реалити-шоу «The Kardashians».