Модель Кендалл Дженнер раскритиковали из-за фото топлес в рекламе купальников

Супермодель Кендалл Дженнер раскритиковали из-за фото топлес в рекламе купальников Calzedonia. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На днях итальянский бренд Calzedonia объявил, что супермодель стала лицом их новой коллекции. Однако за несколько дней после публикации фото раскритиковали в комментариях. Поклонники десятками начали писать об образе модели. По их мнению, нельзя рекламировать купальники топлес.

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«Зачем снимать верх, если ты рекламируешь купальник?», «Она слишком любит раздеваться», «И зачем рекламировать купальник, который лежит?» — написали они.

В мае Кендалл Дженнер спровоцировала слухи о воссоединении с рэпером Bad Bunny. Супермодель была замечена на концерте своего бывшего возлюбленного в Орландо. В сети завирусилось видео, на котором она в черной толстовке стоит среди поклонников артиста. Дженнер танцевала и подпевала исполнителю.

Кендалл Дженнер — одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире. Наряду с доходами от различных показов и рекламных кампаний, она также получает прибыль от своего участия в съемках семейного реалити-шоу «The Kardashians».