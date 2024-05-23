«Сахарное лицо»: что это и как от него избавиться

С таким феноменом, как «сахарное лицо», сталкивается каждый из нас, правда, проявления у всех различаются по степени активности. Мы поговорили с косметологом Полиной Шуриной, которая подробно разъяснила, в чем суть «сахарного лица» и можно ли что-то с этим сделать.

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Что такое «сахарное лицо»

Косметологи между собой, конечно, не называют это явление именно так, существует термин «гликация» — объединение сахаров с белками в организме. Из-за разрушительных процессов, когда коллаген становится плотнее, лицо начинает меняться — появляются морщины, кожа теряет влагу, а в эпидермисе накапливаются токсины.

Полина:

«Сахар негативно влияет на кожу, можно сказать, когда клетки коллагена „засахариваются“, кожа начинает терять упругость».

Помимо морщинок и обезвоживания, «сахарные» клетки выдает и пигментация.

Что провоцирует гликацию

На самом деле, количество сахара, который вы употребляете, может и не быть основной причиной изменений лица.

Полина:

«Если поджелудочная железа работает хорошо и сахар в крови не превышает норму, раннюю гликацию можно не ждать».

Но при сбоях в обмене веществ кожа лица страдает чуть ли не в первую очередь.

Как бороться с гликацией

Полностью предотвратить этот процесс невозможно, однако, вполне реально притормозить. Полина советует придерживаться следующих рекомендаций: