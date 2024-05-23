«Сахарное лицо»: что это и как от него избавиться
С таким феноменом, как «сахарное лицо», сталкивается каждый из нас, правда, проявления у всех различаются по степени активности. Мы поговорили с косметологом Полиной Шуриной, которая подробно разъяснила, в чем суть «сахарного лица» и можно ли что-то с этим сделать.
Что такое «сахарное лицо»
Косметологи между собой, конечно, не называют это явление именно так, существует термин «гликация» — объединение сахаров с белками в организме. Из-за разрушительных процессов, когда коллаген становится плотнее, лицо начинает меняться — появляются морщины, кожа теряет влагу, а в эпидермисе накапливаются токсины.
Полина:
«Сахар негативно влияет на кожу, можно сказать, когда клетки коллагена „засахариваются“, кожа начинает терять упругость».
Помимо морщинок и обезвоживания, «сахарные» клетки выдает и пигментация.
Что провоцирует гликацию
На самом деле, количество сахара, который вы употребляете, может и не быть основной причиной изменений лица.
Полина:
«Если поджелудочная железа работает хорошо и сахар в крови не превышает норму, раннюю гликацию можно не ждать».
Но при сбоях в обмене веществ кожа лица страдает чуть ли не в первую очередь.
Как бороться с гликацией
Полностью предотвратить этот процесс невозможно, однако, вполне реально притормозить. Полина советует придерживаться следующих рекомендаций:
- Сократите количество сахара в рационе.
- Добавьте больше фруктов и овощей в рацион.
- Откажитесь от курения и алкоголя.
- Используйте средства с высоким SPF, если выходите на солнце. Избегайте долгого нахождения под прямыми лучами солнца в самой активной его фазе.