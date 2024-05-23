Актриса Эмма Коррин снялась в пижаме и с волосатыми подмышками для глянца

Сыгравшая принцессу Диану в сериале «Корона» актриса Эмма Коррин стала лицом нового выпуска журнала Harper's Bazaar. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) издания.

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Перед камерой Эмма Коррин позировала в белом пижамном комплекте без нижнего белья: майке и шортах от бренда Miu Miu. Ей также сделали укладку на короткие волосы и легкий макияж с блеском. Она также показала волосатые подмышки. Образ завершили лаконичные золотые серьги.

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В марте Эмма Коррин вышла на показе итальянского модного дома Miu Miu в трусах, расшитых золотыми пайетками. Помимо трусов, на звезде сериала «Корона», были мягкий бежевый джемпер с высоким горлом, колготки и оранжевые туфли на каблуке, а также лаковая черная сумочка.

Актриса получила «Золотой глобус» в 2021 году в категории «Лучшая женская роль в драматическом телесериале», а также была номинирована в том же году на премию «Эмми» в категории «Лучшая главная актриса в драматическом сериале».