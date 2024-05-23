Косметолог посоветовала делать массаж для кожи с родинками

Врач-косметолог бьюти-пространства Faceology Маргарита Иванова рассказала «Газете.Ru», как ухаживать за кожей лица с родинками летом.

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«Так, например, летом, в период наивысшей солнечной активности, в обязательном порядке стоит завершать уход нанесением солнцезащитного средства с высоким уровнем SPF (30-50+). Особенно строго этого правила стоит придерживаться людям с большим количеством родинок, а также людям с 1-2 фототипом (со светлым цветом кожи, волос и глаз) для профилактики преждевременного старения и появления злокачественных новообразований или озлокачествления уже имеющихся родинок», — начала она.

Эксперт также отметила, что необходимо правильно подобрать домашний уход с врачом-косметологом.

«Стоит также обратить внимание на то, что следует избегать нахождения под прямыми солнечными лучами в период с 11 до 16 часов. На открытые участки тела необходимо наносить солнцезащитное средство за 30 минут до выхода на улицу. Обновлять его нужно каждые 2 часа и после купания», — отметила косметолог.

Она также объяснила, что на лицо рекомендуют наносить солнцезащитное средство рекомендуется в два слоя, используя «правило двух пальцев»: полоску крема длиной с указательный палец наносим на лицо, через 30 минут наносим на лицо такой же второй слой крема.

«Вкупе с солнцезащитными очками и головным убором с полями не менее 10 см крем обеспечит 100% защиту кожи лица от пагубного действия UV-лучей», — рекомендовала Иванова.

Что же касается косметологических процедур, то врач отметила, что необходимо отказаться от пилингов.