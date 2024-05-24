Чтобы выглядеть молодо. Хирург рассказал о подтяжке лица после 50 лет

Выглядеть молодо после 50 лет помогут эндоскопическая подтяжка лба и бровей, пластика век, а также круговая подтяжка лица и спейслифтинг, рассказал NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. По его словам, выбор операции зависит от индивидуальных особенностей пациента.

© unsplash

"Эндоскопическая подтяжка лба и бровей (эндоскопический лифтинг верхнелицевой трети) предполагает минимальное инвазивное вмешательство через небольшие разрезы в волосистой части головы и за ушами. Хирург корректирует положение лба и бровей, чтобы устранить морщины и приподнять веки", — добавил Алексанян.

Он отметил, что опущение век, появление морщин и избытков кожи в данной области визуально «старят» лицо, придавая усталый вид. Врач объяснил, что блефаропластика устраняет эти проблемы.

"Один из основных методов круговой подтяжки лица — SMAS-лифтинг, который включает в себя подтяжку нижней трети лица и шеи. Этот прием позволяет улучшить контуры лица, убрать провисания и придать коже более молодой вид. Используют данную методику для коррекции носогубных складок, увеличения скул и подбородка, устранения морщин и западаний", — подчеркнул Алексанян.

По его словам, спейслифтинг является новаторской методикой омоложения. Как объяснил специалист, спейсами называют пространства на коже без крупных кровеносных сосудов и нервов, что позволяет хирургам проводить операции практически бескровно. Алексанян добавил, что после операции запущенные процессы старения замедляются.

"Послеоперационные следы незаметны, так как они скрываются за волосами, в складке за ушной раковиной и за козелком уха. Запущенные процессы старения замедляются. Это связано с тем, что процедура омоложения воздействует на структуру кожи и мышц лица, способствуя ее укреплению и приостановлению процессов старения", — подытожил хирург.

Дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова ранее рассказала, что, если у дамы в возрасте пухлые губы, скорее всего, она делала контурную пластику. По словам врача, в детстве почти у всех пухлые губы, однако с возрастом они теряют объем, а кожа — эластичность. Она добавила, что их поверхность покрывается сеточкой и уходит тонус.