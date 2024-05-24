Самые популярные пластические операции у звезд

Никто из знаменитых персон афишировать знакомство с пластическими хирургами не спешит: при этом оставаться в форме и выглядеть свежо удается даже тем, чей возраст уже считается «элегантным». Не утаить эти изменения и от зорких глаз публики и экспертов. Да и зачем, если все сложилось удачно, а приятная ухоженная внешность лишь добавляет симпатии и интереса. Пластический и реконструктивный хирург Александр Катков рассказывает о самых востребованных операциях в высших кругах.

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Для публичных людей эстетическая медицина стала таким же привычным делом, как новый макияж или прическа. Когда ты в центре внимания — образ должен быть безупречным без поправки на возраст. Вот почему все операции, которые выбирают известные политики, первые леди, бизнесвумен, должны одновременно решать комплекс различных задач, не выдавая следов вмешательства. Идеальная работа — это когда видно — «что-то сделано», но при этом утверждать наверняка этого никто не может. Какие вмешательства особенно популярны?

Сохраняющая ринопластика

К коррекции носа прибегают по разным причинам: убрать горбинку, привести к симметрии, уменьшить форму, скорректировать крылья и кончик, сузить спинку. По статистике, об идеальном профиле мечтает каждый второй человек, и современные возможности медицины делают этот процесс более комфортным. Благодаря сохраняющей ринопластике не нарушается анатомия носа, сосуды и мягкие ткани не травмируются. Это минимизирует кровопотерю, делает коррекцию малотравматичной и сводит к нулю образование шрамов и рубцов. Методика, с одобрения хирурга, подходит даже возрастным пациентам, благодаря своему деликатному процессу и быстрому восстановлению.

Блефаропластика

Коррекция век — прекрасный способ омоложения и возможность убрать любые возрастные и анатомические проблемы, которые возникают вокруг глаз. Операция всегда индивидуальна. В одном случае будет достаточно верхней блефаропластики, чтобы избавиться от нависшего века, в другом, особенно в зрелом возрасте, придется воспользоваться круговой методикой. Нередко врач предлагает совместить операцию с эндоскопическим лифтингом, чтобы эффект был ярче. Так или иначе обновленный образ гарантирован: отсутствие морщинок, грыж, малярных мешков, более распахнутые глаза и свежий молодой взгляд.

Спейслифтинг

Различные лифтинговые методики сегодня особенно популярны. Но среди них выделяется спейслифтинг — это малоинвазивный способ с долгосрочным «сроком действия» и естественным результатом. Почему эффект от подобной операции так заметен? Чем старше человек, тем слабее и длиннее становятся связки на лице, и со временем их функция удерживать мягкие ткани на своем месте теряет силу. И мягкие ткани лица «соскальзывают» относительно мест прикрепления, образуя пространства. Появляются второй подбородок, брыли, носогубные складки, малярные мешки, а контуры лица теряют свою моложавую рельефность. Работая локально, в безсосудистых пространствах (спейсах), хирург устраняет их, восстанавливает связки и возвращает естественную молодую внешность. Вот почему лицо после спейслифтинга не выглядит оперированным и перетянутым, а омолаживается естественным образом.

Моделирование тела

В зависимости от запроса, можно вернуть телу рельеф, удалив излишки жировой ткани при помощи липосакции или сделать абдоминопластику, когда важно вернуть подтянутый живот, талию, эстетику пупка и избавить от ненужных «ушек» по бокам. Каждый случай индивидуален — вполне возможно, что врач предложит комбинированный подход, чтобы привести тело к более красивым очертаниям и сделать кожу упругой и подтянутой.

Среди знаменитых персон большой популярностью пользуются комбинированные методики. Это экономит время и здоровье (не нужно несколько раз подвергаться наркозу). Врач разрабатывает схему лечения и предлагает оптимальный вариант. Главное условие для «комбо» — корректная работа в смежных зонах без превышения допустимого времени наркоза. Например, можно совместить сохраняющую или пьезориносептопластику с другими небольшими по объёму операциями, такими как пластика подбородка, поскольку она имеет свою специфику и требует максимального включения хирурга.

Элита в деле

Летиция, королева Испании

К услугам пластических хирургов Летиция обращалась не раз. Чтобы избежать разговоров, королевский двор однажды подтвердил риносептопластику, правда, «под соусом» медицинских показаний — проблем с дыханием. Так или иначе природный нос королевы с опущенным кончиком и горбинкой превратился в изящный и аристократичный. Другие вмешательства подтвержденными не были, но для 51-летнего возраста Летиция имеет очень четкий овал лица, отсутствие любых заломов и морщин. По мнению многих экспертов, королева как минимум воспользовалась методикой лифтинга и сделала эндоскопическую подтяжку.

Мелания Трамп

Жене экс-президента США всегда удается придерживаться образа, к которому придраться сложно. Возможно поэтому, по стилю поведения, сдержанности, умению выбирать гардероб, ее сравнивают с образцовой Жаклин Кеннеди. Но стать такой неотразимой во многом ей помогли специалисты индустрии красоты. Издание The Voice Mag сообщало, что Мелания делала блефаропластику с кантопластикой, так как изменились наружные уголки глаз. И аккуратный носик экс-первой леди — тоже дело рук профессионала. С фото ранних лет ушли «горбинка», кончик укоротился, а спинка носа стала более тонкой. Многие эксперты также уверены в коррекции груди Мелании — она увеличилась в объемах и приобрела другую форму.

Приличная разница в возрасте с супругом не мешает 70-летней первой леди Франции покорять публику идеальной фигурой, изысканным стилем и искренней улыбкой. По сообщениям Daily Mail, Брижит прибегала к фейслифтингу и другим сочетанным операциям по комплексному омоложению лица. Овал лица первой леди в таком солидном возрасте это только подтверждает. Не исключают эксперты липосакцию в зоне коленей, чтобы их форма позволяла носить короткие платья и юбки, которые так любит Макрон.

Перед выдвижением на пост президента обратилась к пластическим хирургам и Хилари Клинтон. Издание New York Post сообщало, что американский политик прибегла к комплексному омоложению лица. Хилари сделали подтяжку лица, блефаропластику, пластику шеи. Уменьшили количество морщин и еще больше подтянули кожу инъекционные методики.

Моза бинт Насер

Одна из самых красивых восточных женщин всегда поражает своим появлением на публике. Ей 64 года, но она искусно продолжает держать привлекательный баланс между возрастными метаморфозами и стремлением удержать молодость и красоту. Ей это блестяще удается! Эксперты убеждены в блефаропластике (исчезло нависшее веко) и лифтинге верхней трети лица, так как «хвостики» бровей приподнялись. Изменилась и форма подбородка Мозы: он стал более фактурным, благодаря чему «угол молодости» проявился сильнее.