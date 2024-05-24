Кара Делевинь появилась на публике в наряде с обнажающим грудь декольте

Британская модель и актриса Кара Делевинь появилась на публике в наряде с обнажающим грудь вырезом. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

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Отмечается, что 31-летняя манекенщица посетила мероприятие бренда APM Monaco в ресторане Baoli в Каннах, Франция. Так, она пришла на вечеринку в черном костюме, который состоял из брюк прямого кроя и пиджака с декольте до талии, оголяющего ее бюст.

В то же время знаменитость надела массивные золотые браслеты, колье и серьги и примерила блестящие босоножки на высоких каблуках. Кроме того, она нанесла на лицо макияж в коричневой гамме и уложила распущенные волосы на одну сторону.

Ранее в мае Кара Делевинь ответила на обвинения в появлении под наркотиками на Met Gala 2024.