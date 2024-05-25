Ксения Собчак показала брошь-огурчик за 260 тысяч рублей

Журналистка Ксения Собчак купила необычную брошь и показала фрагмент образа с ней. Снимками она поделилась в Instagram. В Каннах журналистка показала необычную деталь своего образа — брошь-огурчик от российского бренда Letters and stones. Стоимость изделия на официальном сайте составляет 260 тысяч рублей. Ксения Собчак предлагает стилизовать брошь с черной блузой.

"Таков он, наш любимый огурчик из вручную вырезанного нефрита на золотой коктейльной шпажке. Легкий и сверкающий, он идеально сидит как на лацкане пиджака, так и на простой рубашке. Недостаток только один: вызывает желание опрокинуть рюмку водки", — говорится на сайте бренда.

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На днях Ксения Собчак показала в деталях винтажную сумку Prada с застежкой в виде головы с высунутым языком. Стоимость изделия составляет $6,3 тысячи (около 575 тысяч рублей).

Ксения Собчак также купила "новую Биркин от Balenciaga" за 1 миллион рублей. На фотографии Ксения Собчак показала новую черную сумку-тоут от Balenciaga из весенне-летней коллекции, которую уже прозвали в соцсетях "новой Биркин".