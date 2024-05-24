Свадьба без фотографий: в чем суть тренда и почему невесты от него в восторге

Какая свадьба без фотографий? – спросите вы. Спокойно, памятные кадры будут, но только от профессионального фотографа. Несмотря на особое очарование любительских снимков, в решении пары полностью запретить съемку торжества на смартфон есть множество плюсов, а потому тренд набирает обороты.

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Невесты прибегают к радикальным мерам сразу по нескольким причинам: это возможность устроить сеанс коллективного цифрового детокса, видеть лица своих близких вместо чехлов их гаджетов и гарантировать, что в соцсетях окажутся фотографии только с удачных ракурсов.

Фотографы моде на свадьбы без гаджетов, похоже, рады больше молодоженов.

«Это облегчает работу. Я могу видеть их настоящие лица», — объяснила профессиональный фотограф Меган Лароса в беседе с The Guardian. Запечатлеть эмоции гостей, вооруженных своими гаджетами, — то еще испытание.

Однако у тренда есть и минусы — для некоторых гостей снимки на телефон со своего места обладают большей эмоциональной ценностью, чем официальный фотоотчет, так как они позволяют с точностью «воскресить» воспоминания о моменте. Чтобы минимизировать дискомфорт, вы можете лишь частично ограничить использование камер и позаботиться, чтобы каждый гость получил снимки церемонии от фотографа.