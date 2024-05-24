Певица Леди Гага пришла на премьеру в инопланетном наряде

Певица Леди Гага представила фильм Gaga:Chromatica Ball в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Леди Гага кардинально сменила имидж и перекрасилась в брюнетку. Образ она продемонстрировала на премьере своего фильма. Она также позировала в рваном белом платье с инопланетным дизайном и сапогах на платформе и высоких каблуках.

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Певица состоит в отношениях с предпринимателем Майклом Полански с 2019 года. Он является выпускником Гарвардского университета. Полански занимался благотворительными проектами компании Parker Group, которую создал Шон Паркер, сооснователь Facebook. Леди Гага старается не афишировать свою личную жизнь, поэтому редко появляется на публике вместе с возлюбленным.

В феврале певицу заметили с предпринимателем на стадионе Allegiant в Лас-Вегасе. Пара посетила Супербоул — финальный матч североамериканской Национальной футбольной лиги.