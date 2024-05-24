Актриса Юлия Пересильд снялась в купальнике в Таиланде

Актриса Юлия Пересильд улетела на остров Пхукет. Об этом она рассказала своим поклонникам, опубликовав пост в своем микроблоге. «Мы на Пхукете. Прогулка по морю сразу после прилета. Что может быть прекраснее? И мои девчонки со мной. Вдохновение приходит в минуты расслабления и наблюдения за красотой. И да, природа и близость к ней заряжают», — отметила артистка. На фото актриса предстала в черном купальнике с вырезом на груди, дополнив образ светлым халатом с вышивкой. На отдыхе звезда решила не наносить макияж и собрала волосы в небрежный пучок. Расслабленный образ Юлии подчеркнул ее идеальную фигуру. Фанаты с восторгом отметили этот фотосет. Некоторые из фолловеров звезды отметили, что она немного поправилась. Буквально несколько месяцев Пересильд выглядела стройнее. Подписчики также обратили внимание на то, что в последнее время Пересильд предпочитает носить более темные наряды на публичных мероприятиях. Самая Пересильд не обращает внимания на критику и подобные комментарии, предпочитая наслаждаться семейным времяпрепровождением в Таиланде. У актрисы Пересильд есть двое детей от режиссера Алексея Учителя: 15-летняя Анна и 10-летняя Мария. В 2021 году звезда рассказала, что рассталась с отцом девочек, однако это не мешает им поддерживать общение. Бывшие супруги поддерживают хорошие отношения, поэтому время от времени встречаются и продолжают совместную работу. Фото: социальные сети.