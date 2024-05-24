Фигуристка Евгения Медведева надела жакет без белья на премии «Дай Пять!»

Фигуристка Евгения Медведева стала гостьей церемонии вручения IV национальной телевизионной премии "Дай Пять!" в большом концертном зале Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе премии.

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Для премии фигуристка предпочла лаконичный образ: атласную белую юбку и жакет с мужского плеча, под которым отказалась от нижнего белья. Образ дополнили босоножки на каблуках и длинные серьги. Волосы ей уложили в низкий пучок и выпустили несколько прядей.

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Гостями премии также стали Ольга Бузова, Хабиб, Ваня Дмитриенко, Валя Карнавал, Родион Газманов, Миша Марвин, Карина Нигай, Вячеслав Макаров, Наталья Медведева и многие другие.

Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу "Ледниковый период".

Сейчас Медведева ведет свой YouTube-канал, где приглашает звездных гостей на интервью. Проект получил название "БеС Комментариев".