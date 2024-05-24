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Фигуристка Евгения Медведева вышла на публику в жакете без белья

Фигуристка Евгения Медведева стала гостьей церемонии вручения IV национальной телевизионной премии "Дай Пять!" в большом концертном зале Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе премии.

Фигуристка Евгения Медведева надела жакет без белья на премии «Дай Пять!»
© РИА Новости

Для премии фигуристка предпочла лаконичный образ: атласную белую юбку и жакет с мужского плеча, под которым отказалась от нижнего белья. Образ дополнили босоножки на каблуках и длинные серьги. Волосы ей уложили в низкий пучок и выпустили несколько прядей.

© Газета.ru

Гостями премии также стали Ольга Бузова, Хабиб, Ваня Дмитриенко, Валя Карнавал, Родион Газманов, Миша Марвин, Карина Нигай, Вячеслав Макаров, Наталья Медведева и многие другие.

Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу "Ледниковый период".

Сейчас Медведева ведет свой YouTube-канал, где приглашает звездных гостей на интервью. Проект получил название "БеС Комментариев".

Тренды
Карина Нигай
Ваня Дмитриенко
Валя Карнавал
Миша Марвин
Алина Загитова
Родион Газманов
Евгения Медведева
Вячеслав Макаров
Наталья Медведева
Ольга Бузова
ВДНХ
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