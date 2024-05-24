Анна Михайловская появилась на премьере нового шоу с сумкой за 200 тысяч рублей

Звезда сериалов "Капитанша" и "Молодежка", актриса Анна Михайловская стала гостьей премьеры шоу "Клиника счастья. Реалити". Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе KION.

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23 мая в столичном кинотеатре "Москва" состоялась премьера нового шоу "Клиника счастья. Реалити" c Авророй. Для выхода на публику Анна Михайловская предпочла пестрое облегающее платье, которое дополнила красной сумкой из кожи от бренда Gucci. Стоимость изделия на официальном сайте составляет $2104 (около 200 тысяч рублей).

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Гостями вечера стали Карина Нигай, Диана Арбенина, Алла Сигалова, Яна Чурикова, Ирина Безрукова, Влад Лисовец, Дарья Жовнер, Маша Цигаль, Анна Невская, Арина Шарапова, Анастасия Гребенкина и многие другие.

Анна Михайловская и Тимофей Каратаев расстались через два года после рождения первенца — они разъехались в 2017 году, а через год официально оформили развод. Экс-супруги отмечали в соцсетях, что смогли остаться в дружеских отношениях и продолжить вместе воспитывать сына, не нанося ему лишних психологических травм.