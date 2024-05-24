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Актриса Анна Михайловская вышла на публику с сумкой за 200 тысяч рублей

Звезда сериалов "Капитанша" и "Молодежка", актриса Анна Михайловская стала гостьей премьеры шоу "Клиника счастья. Реалити". Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе KION.

Анна Михайловская появилась на премьере нового шоу с сумкой за 200 тысяч рублей
© РИА Новости

23 мая в столичном кинотеатре "Москва" состоялась премьера нового шоу "Клиника счастья. Реалити" c Авророй. Для выхода на публику Анна Михайловская предпочла пестрое облегающее платье, которое дополнила красной сумкой из кожи от бренда Gucci. Стоимость изделия на официальном сайте составляет $2104 (около 200 тысяч рублей).

© Газета.ru

Гостями вечера стали Карина Нигай, Диана Арбенина, Алла Сигалова, Яна Чурикова, Ирина Безрукова, Влад Лисовец, Дарья Жовнер, Маша Цигаль, Анна Невская, Арина Шарапова, Анастасия Гребенкина и многие другие.

Анна Михайловская и Тимофей Каратаев расстались через два года после рождения первенца — они разъехались в 2017 году, а через год официально оформили развод. Экс-супруги отмечали в соцсетях, что смогли остаться в дружеских отношениях и продолжить вместе воспитывать сына, не нанося ему лишних психологических травм.

Тренды
Карина Нигай
Дарья Жовнер
Тимофей Каратаев
Арина Шарапова
Диана Арбенина
Анна Невская
Анна Михайловская
Анастасия Гребенкина
Алла Сигалова
Яна Чурикова
Маша Цигаль
Влад Лисовец
Ирина Безрукова
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