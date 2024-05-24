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Певица Ольга Бузова вышла на публику в облегающем платье

Певица Ольга Бузова стала гостьей церемонии вручения IV национальной телевизионной премии "Дай Пять!" в большом концертном зале Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе премии.

Певица Ольга Бузова вышла на публику в облегающем платье
© РИА НОВОСТИ

Для выхода на публику Ольга Бузова предпочла серебряное облегающее платье с розой и открытыми плечами. Образ дополнили перчатки в тон и длинные серьги. Волосы ей собрали в лаконичный пучок и сделали вечерний макияж.

© Газета.ru

Гостями премии также стали Евгения Медведева, Хабиб, Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA, Валя Карнавал, Милана Некрасова, Арсений Бородин, Rasa, Родион Газманов, Акмаль, Galibri & Mavik, Миша Марвин, Карина Нигай, Вячеслав Макаров, Наталья Медведева и многие другие.

Накануне Ольга Бузова в пышном платье пришла на 20-летие своей карьеры на ТВ. В интерьере бара поставили "лобное место" из "Дома-2", а также ретро телевизоры с кадрами из различных клипов певицы. Певица трижды сменила наряды и парики во время мероприятия, вспомнив свои сценические образы разных лет. В том числе Ольга Бузова вышла на публику в пышном красном платье, которое дополнила массивными серьгами.

Тренды
Карина Нигай
Ваня Дмитриенко
Валя Карнавал
Миша Марвин
Арсений Бородин
Родион Газманов
Евгения Медведева
Вячеслав Макаров
Наталья Медведева
Ольга Бузова
ВДНХ
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