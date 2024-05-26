62-летняя жительница Ростова-на-Дону стала победительницей конкурса красоты

Прием заявок на участие в городском конкурсе «Московские мастера» в сфере туризма продлен до 7 июня. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

«В столице продлили до 7 июня прием заявок на участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Московские мастера» в сфере туризма. В 2024 году он проходит по профессиям «администратор гостиницы» и «экскурсовод (авторские пешеходные и автобусные экскурсии)». Победители прошлых лет рассказали о том, что изменилось в их жизни и работе», – говорится в материале.

Отмечается, что победители конкурса получат денежный приз, который можно инвестировать в свое развитие. А еще они приобретут ценный опыт, мотивацию повышать уровень компетенций и познакомятся с другими профессионалами отрасли.

«Я участвовала в конкурсе в 2021 году. Это было сложное для туристической индустрии время, и я решила, что конкурс поможет найти новые смыслы в профессии и дать оценку моей работе. Нужно было понять, к чему стремиться, какие белые пятна в своих знаниях и умениях необходимо заполнить. В итоге я получила даже больше: нашла вдохновение, наблюдая за коллегами, научилась лучше держать себя перед камерой, усилила навыки публичных выступлений. Третье место, которое мне присудили, оказалось совершенной неожиданностью, я была очень счастлива в тот день», – цитирует пресс-служба экскурсовода, искусствоведа, призера конкурса «Московские мастера» 2021 года Галину Минакову.

Средства, полученные в качестве приза за победу, можно направить на дополнительное образование или создание собственного проекта – так поступают многие финалисты. «Эта победа позволила мне смело участвовать и в других конкурсах, каждый из которых развивал меня как экскурсовода и лектора. А полученный приз я потратила на дополнительное искусствоведческое образование», – добавила Галина Минакова.

Победители отмечают, что конкурс «Московские мастера» помог им продолжить двигаться вперед.

«Когда ты выигрываешь конкурсы, то у тебя появляется желание быть первым, хочется повторить успех. Победа дает большие надежды и основания считать, что ты можешь все. Мне конкурс очень сильно помог, положил начало для других свершений: сейчас я, наверное, самый титулованный гид Москвы в том числе благодаря «Московским мастерам», – приводятся в сообщении слова экскурсовода, основательницы экскурсионного бюро Марины Крамской.

Для многих конкурс стал важным этапом карьерного пути. «Конкурс, безусловно, повлиял на мою профессиональную деятельность. Буквально через год после участия в нем мне удалось стать руководителем отдела приема и размещения в отеле, победа сыграла важную роль в этом», – приводятся в материале слова Олега Князева. Он желает участникам верить в себя и не бояться проявлять индивидуальность.

А Марина Крамская советует хорошо подготовиться: «Конкурс непростой, поэтому нужно много работать над собой – над своей речью, имиджем. В процессе участники смогут открыть в себе новые способности и поймут, что стали намного профессиональнее».

Отмечается, что подать заявку на участие в конкурсе «Московские мастера» в сфере туризма можно на портале «Russpass. Бизнес». После отбора пройдут очные этапы и подведение итогов. Победители в каждой номинации получат денежные призы: 300, 200 и 150 тыс. руб. за первые три места соответственно. Для участников – студентов вузов, которым интересна профессия администратора гостиницы, впервые открылась специальная номинация «Молодой мастер», где они также могут попробовать свои силы.