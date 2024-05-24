Полина Диброва поделилась кадрами со съемки в купальнике

Жена телеведущего Дмитрия Диброва снялась в купальнике в откровенных позах на доске для серфинга. Модель Полина Диброва позировала в бассейне с искусственной волной и поделилась кадрами в личном блоге.

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«Первый раз в таком месте. Думаю, фоточки будут огонь. А чтобы красиво получаться на снимках, надо много работать над собой», — отметила звезда.

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Блогер уже несколько лет занимается фитнесом с тренером, показывая упражнения в соцсетях, а также контролирует питание: супруга шоумена исключила из рациона продукты, содержащие глютен, отказалась от десертов и алкоголя. Однако Диброва не скрывает, что периодически у нее случаются срывы, и она снова начинает худеть.

Модель в 2022 году сделала коррекцию груди, на которую решалась несколько лет. Диброва объясняла, что хотела вернуть ту форму, которая была до родов и похудения. По словам знаменитости, она не собиралась скрывать это от подписчиков и честно обо всем рассказывала. Жена шоумена отмечала, что они с супругом очень довольны результатом.

Телеведущий познакомился со своей четвертой женой в Москве, Полина Наградова (в девичестве. — «Газета.Ru») тогда принимала участие в конкурсе красоты. Она рассказывала, что их роман развивался стремительно, и в 2009 году 19-летняя модель вышла замуж за 49-летнего шоумена. У пары трое общих детей: 14-летний Александр, 10-летний Федор и 8-летний Илья.