Стилист посоветовала модный образ на выпускной

Чтобы подобрать модный образ на выпускной вечер, можно выбрать платье в игривом стиле, рассказала в беседе с «Радио 1» стилист и телеведущая Лина Дембикова. По ее словам, сейчас также актуальны платья с открытыми плечами.

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Эксперт отметила, что есть модные тенденции, на которые можно обратить внимание при выборе образа на выпускной. Сейчас актуальны большие декоративные элементы, например, воланы, банты или интересные рюши.

Следующая тенденция — платья в игривом стиле, например, рукава-буфы, открытые плечи, декольте. Третья тенденция — отличиться и идти не в платье, а, например, в брючном костюме или корсете поверх джинсов Это может быть комбинация: эклектика джинсы с рваниной с нарядным объемным корсетом, — объяснила специалист.

Стилист добавила, что нужно помнить об аксессуарах, например, можно надеть шапочку из бисера или пояс-веревку с декоративной брошью. Кроме того, можно сделать трендовый кукольный макияж, добавить сияющую россыпь на глазах или прокрасить ресницы цветной тушью, заключила Дембикова.

Ранее стилист Ольга Ким рассказала, что на выпускной вечер девушкам можно надеть костюм из букле или брюки с топом. Она отметила, что юношам для этого мероприятия можно выбрать джинсы с пиджаком и белыми кедами или оверсайз-костюмы.