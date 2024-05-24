Видеодайджест «Рамблера»: что обсуждали в социальный сетях на этой неделе

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Туристка сняла комнату в Европе с видом на нарисованное море и потеряла дар речи.

Девушка из Аргентины, путешествующая по Европе, сняла комнату в Италии с видом на море, которое было нарисовано на картине.

Названа самая модная прическа 2024 года.

В течение последних нескольких месяцев знаменитости массово появляются на публике с укладкой с эффектом мокрых волос. Подобные образы на звездах журналисты заметили на различных мероприятиях.

Какой цвет самый трендовый в этом сезоне.

По словам специалиста, актуальным по-прежнему остается розовый цвет. В подтверждение своих слов эксперт продемонстрировал серию снимков, на которых инфлюэнсерши примерили костюмы, платья, брюки и юбки упомянутого оттенка.

Ивлеева шокировала поклонников новым имиджем.

Блогер Анастасия Ивлеева шокировала фанатов новым образом — она перекрасила волосы из блондинки в брюнетку, а также сделала короткую стрижку.

Поклонники переживают за здоровье сильно похудевшей Кристины Агилеры.

За последние несколько месяцев звезда изменилась до неузнаваемости. Пользователи Сети заметили, что Кристина будто бы тает на глазах. Люди обеспокоены тем, что певица не может остановиться и продолжает худеть, хотя уже стала обладательницей идеальной фигуры.