Актриса Деми Мур вышла в свет в платье с разрезом

Голливудская актриса Деми Мур вышла в свет в элегантном образе. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

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61-летняя Деми Мур стала гостьей церемонии закрытия Каннского кинофестиваля 25 мая. Актриса позировала на красной дорожке в черном элегантном платье-бюстье с нежно-розовым бантом и разрезом. Знаменитость также надела босоножки на каблуках в тон, бриллиантовые серьги и кольцо. Визажисты сделали Деми Мур макияж с черными стрелками и розовой помадой.

Среди гостей мероприятия также были Ева Грин, Эль Фаннинг, Энди Макдауэлл и другие знаменитости.

У Деми Мур есть трое дочерей от Брюса Уиллиса. Артисты прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Влюбленные воспитывают двух дочек: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

17 мая Деми Мур стала гостьей церемонии вручения премии Chopard Trophée Awards. Для светского мероприятия голливудская актриса выбрала облегающее платье-бюстье Balenciaga синего цвета, украшенное пайетками.