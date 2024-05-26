Дерматолог рассказал, что такое биоревитализация и как она работает

Биоревитализация — это инъекционная косметологическая процедура введения препарата высокомолекулярной нативной гиалуроновой кислоты в кожу. Она подразумевает самообновление ткани на морфологическом уровне в виде омоложения кожи. Зачем нужна эта процедура и как она работает, рассказала «Вечерней Москве» врач-дерматолог, косметолог, врач-эксперт клиники «Семейная» Наталья Лукашева.

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Процедуры биоревитализации позволяют добиться быстрого и длительного увлажнения кожи, так как образующиеся в результате распада препарата молекулы гиалуроновой кислоты начинают притягивать воду и насыщать кожу влагой.

Кроме того, гиалуроновая кислота оказывает антиоксидантное, противовоспалительное, иммуномодулирующее и себорегулирующее действие, стимулирует неоангиогенез.

Кому подходит процедура

Процедуры биоревитализации могут проводиться с 18 лет. Показаниями к назначению являются: профилактика и терапия фото- и хроностарения кожи, профилактика и быстрое восстановление после фотоповреждения, терапия сухости кожи, терапия пигментации кожи в составе комплексной терапии, подготовка к инвазивным косметологическим процедурам (в том числе пластическим операциям) и реабилитация после них, лечение рубцов, лечение (в комплексных программах) акне и постакне, розацеа и некоторых других дерматозов.

Как часто нужно делать биоревитализацию

Курс классической биоревитализации составляет три–пять процедур с частотой один раз в две–три недели. Существуют препараты для проведения пролонгированной биоревитализации. В этом случае делается одна процедура в месяц в рамках курса, включающего две–три процедуры.

Поддерживающие процедуры проводятся один раз в три месяца. В течение года допустимо проведение от одного до трех курсов биоревитализации в зависимости от исходного состояния кожи.

Следует заметить: чем старше кожа, тем слабее отклик на любую стимуляцию, поэтому оказываемое воздействие должно быть более интенсивным и (или) пролонгированным.

В отдельных случаях допускается проведение однократных процедур биревитализации. Например, в качестве подготовки к активной инсоляции для профилактики оксидативного стресса и негативного воздействия УФО на кожу, перед аппаратными процедурами (фракционное лазерное омоложение, фотоомоложение, игольчатая RF-терапия), в рамках комплексной терапии акне и так далее.

Результаты биоревитализации

После курса процедур биоревитализации отмечается уменьшение сухости и шелушения кожи, улучшение ее цвета, тонуса, сглаживание рельефа поверхности кожи, уменьшение выраженности морщин, уменьшение воспалений акне и жирности кожи, уменьшение выраженности постакне, уменьшение пигментации и проявлений купероза.

Ограничения и побочные эффекты

Противопоказаниями к проведению биоревитализации являются прием антикоагулянтов или заболевания свертываемости крови, аутоиммунные, онкологические заболевания, эпилепсия, хронические или острые дерматологические и инфекционные заболевания, некомпенсированный сахарный диабет, склонность к образованию рубцов, беременность и кормление грудью, индивидуальная непереносимость препарата, хронические соматические заболевания в стадии обострения.

Непосредственно после проведенной процедуры биоревитализации могут наблюдаться кратковременное покраснение кожи в местах инъекций, синячки, небольшие бугорки (так называемые папулы), незначительная отечность кожи.

Поэтому рекомендуется некоторое время после проведения процедуры избегать воздействия высоких температур на кожу (в том числе посещение бани, сауны), инсоляции. Не следует в течение суток наносить декоративную косметику на кожу в местах инъекций и посещать бассейн в течение двух–трех дней после процедуры. В день процедуры рекомендуется исключить прием алкоголя, острых и соленых блюд, следует избегать избыточного потребления воды и других напитков.

Как долго длится эффект

Длительность эффекта биоревитализации зависит от исходных особенностей организма (возраст, пол, характер метаболизма, исходное состояние кожи, наличие менопаузы), образа жизни (активный спорт, частое посещение банных комплексов, курение, стресс, условия быта и работы, посещение солярия, наличие сопутствующих заболеваний) и составляет от трех до девяти месяцев.

Как выбрать хорошего специалиста

Процедуру биоревитализации вправе выполнять врач-косметолог, имеющий соответствующую аккредитацию или сертификат специалиста своего профиля, прошедший обучение для работы с конкретным препаратом-биоревитализантом.