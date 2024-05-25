Актриса Настасья Самбурская вышла на сцену в платье с разрезом

Звезда сериала «Универ», актриса Настасья Самбурская вышла на сцену в вечернем платье. Снимками выступления она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Для выхода на публику актриса предпочла бархатное платье-бюстье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Образ дополнили туфли на высоких каблуках и украшения из жемчуга. Ей также сделали ретро укладку и вечерний макияж с угольно-черными стрелками. На сцене Настасья Самбурская исполнила несколько песен в жанре шансона.

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Настасья Самбурская получила известность благодаря роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Актриса также снималась в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба», «Беспринципные».

В декабре Настасья Самбурская рассказала, что сходила на неудачное свидание. Артистка решила поужинать с мужчиной в ресторане позже из-за отмененных планов. В заведении он сообщил, что женат.

Самбурская отметила, что не захотела продолжать общение с мужчиной после оглашения своего социального статуса. Артистка не стала уходить, так как была очень голодной. Она заявила, что собирается поесть молча, и тот может уходить.