Как быть самой модной на выпускном в 2024 году

Стилист Дембикова: для выпускного в 2024 году подходят платья в игровом стиле. В любые времена на торжественном вечере хочется выглядеть особенно красиво. И этот год не исключение. Причём наряды обычно выбирают, в том числе опираясь на слово моды. Стилист и телеведущая Лина Дембикова в беседе с «Радио 1» рассказала, какие одежда и аксессуары отлично подойдут сейчас.

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Наряды на выпускной в 2024 году: главные тренды

Крупные декоративные элементы. Лидер — бант, на плечах или отдельно. Также подходят воланы и интересные рюши.

Платья в игривом стиле. К примеру, с открытыми плечами, декольте и рукавами-буфами (объёмные, напоминают фонарики).

Наряд не как у всех. Можно идти не в платье, а, например, в брючном костюме. Но его можно украшать — например, вышивкой. Ещё вариант выделиться — надеть корсет поверх джинсов.

Аксессуары. По словам стилиста, подойдут маленькая вязаная шапочка, шапочка из бисера, крупные цветки или пояс-верёвка с декоративной брошью.

Главные тренды макияжа лета 2024 года

Летом обычно прослеживается тенденция к яркости и веселью, рассказала «Секрету фирмы» бьюти-блогер Рия Горбунова.

В моде будут светло-серые и цветные смоки, а также цветная комбинация на нижнем и верхнем веке.

Также актуальны стрелки всей неоновой палитры: розовые, жёлтые, голубые, салатовые, оранжевые и фиолетовые.

А красная помада — уже универсальный элемент макияжа. Главное, чтобы она была водостойкой, а то на жаре губы могут и поплыть. Также важно найти свой оттенок, который не подчеркнёт мелкие несовершенства кожи и не будет желтить зубы.

Летом 2024 года в тренде также ресницы — «паучьи лапки». Добиться эффекта можно наслаиванием обычной туши или накладными пучками.

Если идёте на вечеринку, на скулы, лоб и зону вокруг глаз можно приклеить кристаллы и камни.