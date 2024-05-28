Восемь способов найти свой персональный стиль и выглядеть на все 100%

Ваш персональный стиль — неотъемлемая часть вашей личности. Это те уникальные особенности, которые люди подмечают при первой встрече, и тот образ, который всплывает в их голове при мыслях о вас. Прежде чем начать, сформулируйте четкую цель: возможно, вы хотите, чтобы к вам относились серьезнее или, напротив, отмечали ваш творческий нрав. Все в ваших руках!

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Наведите порядок в гардеробе

Сперва важно провести работу над ошибками, чтобы ваше рвение к преображению не закончилось покупкой типичных для вас вещей, которых и так хватало в гардеробе. Важно развесить и разложить все так, чтобы каждая вещь была на виду и в свободном доступе. Затем можно начать примерку: сконцентрируйтесь на недостатках текущего гардероба, чтобы не совершить прежних ошибок. К тому же, чтобы выглядеть по-новому, придется расстаться с большинством старых вещей. Смело оставляйте базу и избавляйтесь от того, что ни разу не надели за год.

Стилизуйте то, что у вас есть

Не поддавайтесь желанию кардинально сменить гардероб без четкого понимания, что вам нужно. Вместо того чтобы бездумно покупать вещи, попробуйте поэкспериментировать с тем, что уже есть: смешивайте стили, пробуйте собрать из своих вещей образы, составленные стилистами для брендов или шоу. Одни и те же вещи могут выглядеть совершенно иначе в новом контексте. Например, пиджак из скучного брючного костюма заиграет по-новому с юбкой в пайетках. А высокие сапоги вместо уставших балеток и вовсе сделают вас неузнаваемой.

Найдите референсы

Когда вы задумаете сделать необычную стрижку, вероятно, придете к парикмахеру с фотографиями из Сети. А стилист, в свою очередь, уже посоветует, как адаптировать тренд под вашу форму лица, качество и цвет волос. А может быть, и вовсе отговорит вас от потенциально неудачного эксперимента. С модой это тоже работает. Сохраняйте примеры, которые вам нравятся, даже если модель на кадре обладает иной фигурой. Так бесплатные советы продавцов будут гораздо точнее и уместнее.

Экспериментируйте с аксессуарами

Обычная белая футболка с огромной шляпой и с бейсболкой — это уже два разных образа в вашем модном арсенале. Сумки, перчатки, ремни, платки, оптика, украшения — возможности их комбинации ограничены лишь вашей фантазией. Главное, не переборщить. Обратите внимание, как одеваются иконы стиля: их секрет — в продуманных деталях.

Примеряйте стилизованные комплекты

Чтобы понять, какая одежда наилучшим образом подчеркнет вашу индивидуальность, попробуйте примерять не конкретные вещи, а стили. Классика, милитари, гранж, городской шик — основных направлений всего около 30 — попробуйте их все! Отправляйтесь в примерочную с полным комплектом, а не с одинокой вещью, которая просто не «сыграет» соло. Еще один способ увидеть себя с новой стороны — переодеться в комплект с манекена, даже если вы не можете позволить себе купить все вещи сразу.

Загляните в секонд-хенд

С точки зрения модных поисков себя сила секонд-хендов не в дешевизне, а в разнообразии и уникальности вещей. Все, что плохо сохранилось и обзавелось пятнами, не достойно вашего внимания: хорошие вещи среди поддержанных найти реально, правда, придется приложить усилия и, возможно, обойти не один магазин (заранее уточнив график завоза). Вероятно, ваши усилия будут вознаграждены удачной покупкой по очень приятной цене. А если нет — не расстраивайтесь. Насмотренность тоже имеет значение.

Смените прическу и макияж

Мы часто забываем, насколько даже небольшие новшества в прическе и макияже могут освежить образ. Если «революцию» в гардеробе вы затеяли, чтобы стать «другим» человеком, возможно, стоит начать с визита к визажисту и стилисту по волосам. Позвольте профессионалам предложить вам несколько вариантов и решайтесь на самый смелый — в конце концов, это не навсегда, а вы находитесь в поисках своего нового стиля и образа. То, что вы придумали сами, наверняка уже было реализовано не раз.

Обратитесь к стилисту

Иногда самый простой путь — самый верный. Многие считают, что шопинг-сопровождение — услуга из разряда элитных, которую мало кто себе может позволить. Но, как любые другие специалисты, стилисты могут быть как звездными, так и начинающими, что, разумеется, отражается на стоимости сотрудничества. Некоторые эксперты и вовсе предлагают недорогие онлайн-услуги. Обязательно посмотрите портфолио: вам должен быть симпатичен почерк выбранного специалиста. Если работы не вызывают эмоционального отклика, продолжайте искать.