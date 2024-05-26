Теннисистка Мария Шарапова снялась в красном облегающем платье

Российская титулованная теннисистка Мария Шарапова показала, как выглядит ее фигура в облегающем платье. Знаменитость опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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37-летняя Мария Шарапова была запечатлена в красном облегающем платье-миди Stella McCartney с длинными рукавами, которое подчеркнуло ее тело. Спортсменка также надела черные туфли на каблуках. Теннисистка распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками и розовыми губами. Знаменитость позировала на фоне моря.

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Мария Шарапова впервые стала матерью 1 июля 2022 года, она родила сына Теодора от Александра Гилкса, с которым состоит в отношениях шесть лет. В 2020 году бизнесмен сделал предложение Марии, но пара пока не сыграла свадьбу. Теннисистка признавалась в интервью, что была готова к материнству и давно мечтала о рождении ребенка, поэтому была рада даже разным сложностям в период беременности.

Теннисистка завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Спортсменка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде).