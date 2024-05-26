62-летняя жительница Ростова-на-Дону стала победительницей конкурса красоты

Красавица доказывает, что возраст не помеха для любви к себе. 62-летняя Карина Вороная стала победительницей конкурса «Ты Уникальная», прошедшего в Ростове-на-Дону. Красоту, талант и оптимизм в этом году на конкурсе представляли участницы в возрасте от 19 до 62 лет. Карина стала победительницей в категории «Гранд».

У меня первое место, я выиграла участие в следующем, более крутом конкурсе красоты, который пройдёт в Питере. Там соберутся красавицы всей России, – рассказала Вороная.

Женщина призналась, что сильно переживала из-за участия в конкурсе, хотя во многом он носил мотивационный характер. Организаторы мероприятия не выдвигали жёстких требований к участницам – красавицы должны были покорить членов жюри своей харизмой.

По словам директора конкурса «Ты Уникальная», Карина оказалась самой взрослой участницей соревнования. Карина Вороная уже 10 лет занимается бегом, принимает участие в марафонах. Свои спортивные навыки во время конкурса она продемонстрировала, организовав небольшую разминку.