Гимнастка Ляйсан Утяшева снялась в бикини

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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38-летняя Ляйсан Утяшева была запечатлена в ярко-розовом бикини с принтом, которое подчеркнуло ее фигуру. Гимнастка позировала без макияжа и укладки.

© Газета.ru

«Сезон купальников считаю официально открытым», — подписала кадр телеведущая.

Ляйсан Утяшева вышла замуж за комика Павла Волю в 2012 году. Шоумен сделал предложение спортсменке, когда она готовила борщ на кухне. Как рассказывала телеведущая, в тот момент она чистила картошку и совсем не ожидала предложения руки и сердца. В 2013 году Ляйсан родила сына Роберта. В 2015-м Утяшева стала мамой во второй раз. У пары появилась дочь София.

В январе Ляйсан Утяшева объяснила, почему не публикует фото с детьми в социальных сетях. По словам знаменитости, Роберт и София не любят, когда родители делятся совместными снимками с ними. Однако недавно телеведущая показала редкий кадр со своим наследником по случаю его 11-летия.